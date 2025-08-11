Logo SportMediaset
Calcio
Passato e futuro insieme

Lazio, tonalità blu navy con lo storico stemma di fine anni '70: ecco la terza maglia

Presentata ufficialmente la nuova casacca del club biancoceleste

11 Ago 2025 - 15:12
Passato e futuro insieme. Sono questi gli elementi che caratterizzano la terza maglia della Lazio, presentata ufficialmente dalla società, e che si mostra una tonalità blu navy con lo storico stemma di fine anni '70, l'aquilotto stilizzato dal tratto grafico futuristico, applicato in rilievo all'altezza del cuore e riproposto come elemento decorativo sulla parte frontale tramite la tecnica della sublimazione. Il colletto, invece, è a V e i bordini sono bicolore. Sul retro del colletto, infine, la data di fondazione del club, il 9 gennaio 1900. A completare il kit - interamente realizzato con materiali riciclati - ci sono poi pantaloncini blu navy abbinati a calzettoni con inserti a contrasto e imbottiture studiate per garantire supporto e protezione durante l'attività sportiva.

