LA CELEBRAZIONE “Shirts of Light”: il trionfo del Bologna in Coppa Italia diventa opera d'arte

“Shirts of Light”: opere d’arte esclusive che trasformano i successi ottenuti durante l’anno da Bologna, Crystal Palace, Ferencvaros, Basilea, Lech Poznan e Stella Rossa in un simbolo luminoso e senza tempo. Macron le ha consegnate ai loro dirigenti. Realizzate dall’artista bolognese Michele Astolfi, che aveva inaugurato il concept in occasione dell’edizione 2025 di Arte Fiera, queste maglie incorniciate sono decorate con tasselli in vetro di Murano e impreziosite da dettagli Swarovski. Le sei opere che compongono la sequenza delle “Shirts of Light” sono dunque la rivisitazione artistica delle “Home” dei club capaci di vincere un trofeo nazionale nel corso della stagione sportiva 2024/25: ci sono il Bologna, vincitore della Coppa Italia; il Crystal Palace, vincitore della FA Cup; il Ferencvaros, vincitore del campionato ungherese 2025; il Basilea, vincitore del Campionato e della Coppa Svizzera; il Lech Poznan, vincitore del campionato polacco, e la Stella Rossa, vincitore del campionato e della Coppa di Serbia. Per il Bologna è stato il Presidente Joey Saputo a ritirare il quadro in un incontro organizzato nella Sala dei Sogni del Macron Campus.