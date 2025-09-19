Serie A Parma, ecco la nuova quarta maglia: un omaggio all'identità del club e ai tifosi FOTO

PUMA e il Parma Calcio svelano oggi il nuovo Fourth Kit che sarà indossato dalle prime squadre maschili e femminili nella stagione calcistica 2025/2026. Il design del nuovo Fourth Kit fonde tradizione, modernità e innovazione tecnica, ed è pensato per celebrare l’identità unica del Club e la passione dei suoi tifosi. Il Fourth Kit di PUMA rappresenta un tributo alla costante evoluzione del Parma Calcio e alla sua visione rivolta al futuro, senza mai perdere il legame con le proprie radici.