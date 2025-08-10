Palermo, la maglia da trasferta è un omaggio alle origini british

Oggi PUMA e il Club scrivono una nuova pagina di storia, riportando in campo un emblema che ha lasciato un segno profondo nella memoria visiva del Palermo. Tracce di questo stemma sono infatti custodite ancora oggi al Palermo Museum, tra documenti, tessere sociali e locandine d’epoca. Il nuovo Away kit incarna così il legame tra storia e innovazione, tradizione e spirito pionieristico. Un vero e proprio manifesto identitario, pronto a vestire i rosanero nel corso di una stagione speciale, che celebra 125 anni di orgoglio, cultura e appartenenza. La nuova maglia Away del Palermo FC dalla vestibilità regular combina tessuti in 100% poliestere riciclato con l’avanzata tecnologia di termoregolazione PUMA dryCELL, un sistema di gestione dell’umidità migliorato che assicura la perfetta temperatura corporea. Ideale sia per la partita che per l’uso quotidiano, la maglia è realizzata con l’innovativa recycling technology RE:FIBRE di PUMA e contiene almeno il 95% di rifiuti tessili riciclati. Il nuovo Away kit del Palermo FC è disponibile online al sito https://store.palermofc.com e in selezionati football retailer.