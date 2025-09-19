Emozioni neroverdi: il Sassuolo presenta la terza maglia 2025/26

Il front mescola le colorway Faster Yellow, Fast Green e Puma Green, dando vita a un effetto dinamico e vibrante, mentre i pannelli laterali sono in Puma Black, per una definizione elegante e decisa della silhouette. Il colletto, con dettagli a contrasto, presenta la parte posteriore in un brillante Faster Yellow, per un effetto di forte impatto visivo e riconoscibilità. Le maniche, anch’esse rifinite con tipping, integrano perfettamente la composizione cromatica con colori e accenti studiati per enfatizzare la personalità del kit.