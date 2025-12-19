AL VIA IL 21 DICEMBRE Comore, Guinea Equatoriale e Benin: ecco le maglie per la Coppa d'Africa

Macron scende in campo nella 35.ma edizione della Coppa d’Africa, in programma in Marocco dal 21 dicembre 2025 al 18 gennaio 2026. Il Macron Hero spicca sul petto di ben tre Nazionali che prendono parte alla più importante competizione calcistica per le nazionali della Confederazione Africana di Calcio: Comore, Guinea Equatoriale e Benin. Cinque le città (Casablanca, Rabat, Tangeri, Fez, Agadir e Marrakech) che ospiteranno le 24 migliori squadre del continente africano, che nei 29 giorni del torneo si contenderanno il trofeo. La Nazionale delle Comore, allenata dall’italiano Stefano Cusin, è inserita nel gruppo A e farà il suo esordio proprio contro i padroni di casa del Marocco nel match inaugurale in programma a Rabat domenica 21 dicembre. La Guinea Equatoriale, alla sua quinta partecipazione alla fase finale della Coppa d’Africa, inserita nel gruppo E, scenderà in campo il 24 dicembre a Casablanca per affrontare il Burkina Faso. Les Écureuils (gli scoiattoli) del Benin faranno il proprio esordio a Rabat il 23 dicembre contro la Repubblica Democratica del Congo per poi affrontare il Botswana (27 dicembre, Rabat) e il Senegal (31 dicembre, Tangeri).