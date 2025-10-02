Logo SportMediaset
Calcio
Serie A

Bologna, svelata la terza maglia: un omaggio al Nettuno

Caratteristica della nuova divisa è un connubio tra design moderno e identità cittadina, una proposta dal forte impatto visivo che integra su un raffinato fondo azzurro turchese un simbolo iconico di Bologna: Il Nettuno. La maglia, con girocollo e bordi manica rossoblu, presenta sulla parte anteriore un elegante motivo gessato, tono su tono, che con un particolare effetto ottico dà forma al disegno del Gigante, il nome con cui i bolognesi chiamano la statua del Nettuno realizzata dal Giambologna e posta nell’omonima piazza.

02 Ott 2025 - 10:07
5 foto
bologna
third kit
serie a

