Serie A Bologna, svelata la terza maglia: un omaggio al Nettuno

Caratteristica della nuova divisa è un connubio tra design moderno e identità cittadina, una proposta dal forte impatto visivo che integra su un raffinato fondo azzurro turchese un simbolo iconico di Bologna: Il Nettuno. La maglia, con girocollo e bordi manica rossoblu, presenta sulla parte anteriore un elegante motivo gessato, tono su tono, che con un particolare effetto ottico dà forma al disegno del Gigante, il nome con cui i bolognesi chiamano la statua del Nettuno realizzata dal Giambologna e posta nell’omonima piazza.