Atalanta, la terza maglia è ispirata alla passione e all'energia dei tifosi

Il kit è completato da pantaloncini e calzettoni coordinati, entrambi caratterizzati da due bande orizzontali. Sul fronte spicca la scritta “dea”, mentre il logo New Balance è posizionato sul retro, a completare un look distintivo e ricco di significato. Come tutte le divise firmate New Balance, anche questa unisce materiali performanti e cura sartoriale, per offrire comfort e sicurezza in campo.