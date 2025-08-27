Atalanta, la terza maglia è ispirata alla passione e all'energia dei tifosi

© atalanta.it
Atalanta BC e New Balance hanno presentato la terza maglia gara per la stagione 2025/26, un kit dal design audace che si ispira alla passione ed energia dei tifosi atalantini.
La nuova maglia unisce tradizione e modernità, con una reinterpretazione astratta dell’iconico nerazzurro. Il motivo ondulato, ripreso dallo stemma del club, richiama i capelli fluenti della ninfa Atalanta. Tre linee diagonali attraversano lo sfondo arancione brillante, simbolo dell’energia e dello spirito dei tifosi che riempiono lo stadio ogni partita.
Il kit è completato da pantaloncini e calzettoni coordinati, entrambi caratterizzati da due bande orizzontali. Sul fronte spicca la scritta “dea”, mentre il logo New Balance è posizionato sul retro, a completare un look distintivo e ricco di significato. Come tutte le divise firmate New Balance, anche questa unisce materiali performanti e cura sartoriale, per offrire comfort e sicurezza in campo.
“La terza maglia è dedicata ai tifosi, l’anima del club, e volevamo creare un design che incarnasse la loro passione offrendo ai giocatori una divisa capace di garantire le migliori performance,” ha dichiarato Kenny McCallum, Senior Director New Balance Football Product.
"Siamo orgogliosi di presentare la terza maglia gara, un omaggio speciale alla passione e all’energia dei nostri tifosi" ha dichiarato Romano Zanforlin, Direttore Commerciale e Marketing Atalanta BC. "Questa maglia, anche attraverso il colore arancione, simbolo di vitalità, calore e unità, si ispira all'entusiasmo travolgente dei nostri tifosi che da sempre accompagnano la nostra squadra".
