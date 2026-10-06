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Calcio e arte

L'artista e giornalista Remo Croci porta la mostra "Se il calcio fosse arte" a Cossignano

06 Ott 2026 - 12:03
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Dopo una vita da giornalista di cronaca nera per Mediaset, il marchigiano classe 1957 Remo Croci ha deciso di dedicarsi all'arte: dinamica, con tanti riferimenti al mare e alle infinite simbologie che a esso sono legate. La mostra "Se il calcio fosse arte" da lui curata sarà esposta sabato 10 ottobre a Cossignano, in provincia di Ascoli Piceno, alla Chiesa dell'Annunziata: porte aperte dalle ore 18 per scoprire come Croci ha interpretato e trasmutato in opere artistiche la sua visione sul calcio, sua grandissima passione. 

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