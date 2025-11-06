Il sindaco di Miami consegna a Messi le chiavi della città. Il numero 10: "Questa è casa mia"

© Getty Images
Dal palco dell'American Business Forum parole al miele di Leo messi per la città di Miami e per l'Inter Miami
Lionel Messi ha ricevuto le chiavi della città di Miami. Il fuoriclasse dell'Inter Miami è stato omaggiato dal sindaco Francis Suarez nel corso dell'American Business Forum, che si è tenuto nella città della Florida. "Sono molto grato per il riconoscimento ricevuto dalla città di Miami, un luogo davvero speciale per me e la mia famiglia. Fin dal primo giorno le persone ci hanno fatto sentire un affetto incredibile, proprio come oggi all'American Business Forum.
Un pensiero anche alla squadra della città con cui l'otto volte pallone d'Oro ha da poco prolungato il contratto: "Il rinnovo è stato facile, qui stiamo bene, la mia famiglia si trova benissimo e io sono felice di poter continuare a contribuire alla crescita del club. Restare qui è stata una decisione di famiglia, è importante poter scegliere e da quando siamo arrivati in questa città incredibile, tutto è stato spettacolare con un affetto impressionante da parte della gente", ha spiegato l'argentino. Sul suo futuro, Messi non si sbilancia: "Non penso a quel che sarà, non me ne preoccupo né mi immagino il momento. Cerco di godermi ogni giorno, felice di fare quello che ho sempre amato fin da bambino. So che il tempo passa, ma ora mi godo anche le piccole cose a cui, da giovane, non davo tanta importanza. Quando sarà il momento del ritiro, darò valore a tutto ciò che ho fatto nella mia carriera".