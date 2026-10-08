Gli allenatori più pagati del mondo: Arteta schizza in testa

(Gli ingaggi degli allenatori non sono dati contabili comunicati ufficialmente dai club: le cifre che circolano derivano da indiscrezioni giornalistiche, database salariali e stime, e a seconda della fonte possono comprendere o escludere bonus, premi e altre componenti contrattuali. Tutti gli importi che seguono vanno quindi letti come compensi annui lordi stimati e non come stipendi certi).