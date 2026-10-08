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© afp | Mikel Arteta, Arsenal, 29,5 milioni di euro
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LA CLASSIFICA

Gli allenatori più pagati del mondo: Arteta schizza in testa

08 Ott 2026 - 14:31
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Il matrimonio tra Mikel Arteta e l’Arsenal continuerà ancora a lungo. Il club londinese ha ufficializzato ieri il rinnovo fino al 2030 del tecnico spagnolo, che è diventato così l’allenatore più pagato del mondo. Secondo quanto riportato dal Times infatti, l’ex centrocampista ha firmato un nuovo accordo quadriennale con un ingaggio annuale da circa 29,5 milioni di euro schizzando in testa alla speciale classifica che fino a qualche giorno fa comandava Simone Inzaghi: ecco la top ten.

(Gli ingaggi degli allenatori non sono dati contabili comunicati ufficialmente dai club: le cifre che circolano derivano da indiscrezioni giornalistiche, database salariali e stime, e a seconda della fonte possono comprendere o escludere bonus, premi e altre componenti contrattuali. Tutti gli importi che seguono vanno quindi letti come compensi annui lordi stimati e non come stipendi certi).

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