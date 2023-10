Euro 2032, ecco le 10 città italiane in lizza per ospitare le partite

La Uefa ha assegnato a Italia e Turchia l'organizzazione degli Europei 2032. È previsto che le sfide del torneo si disputino in 10 città diverse, 5 italiane e 5 turche, anche se un eventuale cambio di format potrebbe portare a 6 il numero di città coinvolte. Al momento sono 10 i comuni italiani candidati e la scrematura dovrà avvenire entro la fine del 2026. Il solo stadio già sicuro di ospitare match del torneo è l'Allianz Stadium di Torino, mentre per Roma e Milano tutto dipenderà dall'avanzamento dei progetti dei nuovi impianti: se Lazio, Roma, Milan e Inter avranno tutte uno stadio di proprietà sarà possibile coinvolgerne solamente uno per città.