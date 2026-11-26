Queste, e altre domande, troveranno risposta il 28 e 29 novembre a Dubai, in occasione delle Finals, cioè del momento più atteso dell’intero circuito mondiale di padel riservato alle leggende del calcio, il cui presidente è Alessandro Moggi; un tour planetario che quest’anno ha vissuto le tappe di Milano, New York, Londra, Istanbul, Roma e Amsterdam, sempre accompagnato da EA7 – Emporio Armani, Title Sponsor e Official outfitter dell’evento fin dalla prima edizione del 2023. E’ il fornitore ufficiale dell’abbigliamento tecnico per le Legends che scendono in campo e per lo staff organizzativo.