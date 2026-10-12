Appuntamento al Lecco Climbing Festival per gli ottant'anni dei Ragni della Grignetta

Per celebrare questo anniversario speciale, il Gruppo Ragni organizza la prima edizione del Lecco Climbing Festival, un evento aperto alla città e al pubblico che trasformerà per tre giorni - da venerdì 16 a domenica 18 ottobre - il centro storico, il lungolago e le piazze di Lecco in un grande palcoscenico verticale. Realizzata in collaborazione con il Gruppo Alpinistico Gamma e la Sezione CAI di Lecco, e con il sostegno del Comune di Lecco e del Club Alpino Italiano, l’iniziativa è un omaggio collettivo all’alpinismo italiano e internazionale, alle sue storie umane e alla cultura di montagna che ha reso la città di Lecco una delle capitali dell’alpinismo mondiale.