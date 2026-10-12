Appuntamento al Lecco Climbing Festival per gli ottant'anni dei Ragni della Grignetta

© Archivio Ragni della Grignetta/ragnilecco.com | Gigi Vitali in arrampicata al Corno del Nibbio. La leggenda vuole che il nome "Ragni della Grignetta" sia ispirato proprio ad un episodio che lo riguarda. Si dice, infatti, che Tita Piaz, famosa guida alpina delle Dolomiti, vedendolo in azione avesse esclamato: "Guardate quel lecchese come arrampica: sembra un ragno!".
© Archivio Ragni della Grignetta/ragnilecco.com | Gigi Vitali in arrampicata al Corno del Nibbio. La leggenda vuole che il nome "Ragni della Grignetta" sia ispirato proprio ad un episodio che lo riguarda. Si dice, infatti, che Tita Piaz, famosa guida alpina delle Dolomiti, vedendolo in azione avesse esclamato: "Guardate quel lecchese come arrampica: sembra un ragno!".