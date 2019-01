La Formula E sbarca a Santiago del Cile: sabato in diretta in streaming alle 20

22/01/2019

Riparte la Formula E con il terzo appuntamento dopo il disastro marocchino di casa BMW con l’aggancio tra Antonio Felix Da Costa e Alexander Sims costato vittoria e leadership del campionato al portoghese, mentre Jerome D’Ambrosio e la Mahindra ringraziano per il favore. Andò meglio 12 mesi fa alla DS Techeetah perché a Santiago del Cile, dove si correrà sabato, il tamponamento tra Jean Eric Vergne e Andrè Lotterer non pregiudicò la doppietta del team, risultato fondamentale per la corsa al titolo del pilota francese.



Santiago dunque, altro capitolo con verifiche da fare, conferme da trovare e riscatti da cercare, con grandi nomi, uno per tutti Felipe Massa, ancora in fase di ambientamento nel nuovo abitacolo. I due E-Prix che hanno aperto la 5° stagione della Formula E hanno chiaramente individuato la BMW del team Andretti come vettura più competitiva, ma con gare che non mancano di offrire colpi di scena in continuazione i pronostici sono sempre azzardati. E allora sarà un bel sabato sera, con la gara da gustarsi in diretta alle 20 sul nostro sito Sportmediaset.it, e con differita su Italia 1 alle 23.