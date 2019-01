Formula E: dove è finito il Brasile?

23/01/2019 di LUCA BUDEL

Arabia Saudita, Marocco e ora Cile. In Brasile si augurano che l’atmosfera sud americana, anche se di lingua spagnola, offra l’occasione per svegliarsi al terzetto brasiliano che corre nel mondiale elettrico. Quello messo meglio, si fa per dire, è Lucas Di Grassi. Occupa la piazza 10 in classifica, staccato già di 31 punti da Jerome D’Ambrosio, il leader che nessuno si aspettava. Balbetta di brutto Nelsinho Piquet, un punto appena messo assieme nell’esibizione di apertura di Riad, asfaltato fin qui nel confronto con il compagno di squadra alla Jaguar, il neozelandese Mitch Evans.