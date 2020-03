La Red Bull annuncia Sette Camera: è il terzo pilota

Il pilota brasiliano Sergio Sette Camara torna nella famiglia Red Bull come Red Bull Test&Reserve Driver ufficiale per la stagione di Formula 1 2020. Lo rende noto la stessa scuderia anglo-austriaca, spiegando che Sette Camara convididerà il ruolo di test driver con il francese Sebastian Buemi sia sulla Aston Martin Red Bull Racing che sulla Scuderia AlphaTauri. Il 21enne pilota brasiliano viaggerà con il team durante la stagione e oltre al lavoro di collaudatore si alternerà con Buemi anche al simulatore. Inoltre sarà a disposizione per supportare il sempre crescente programma di Running Show Car durante tutto l'anno. Sette Camara si è assicurato i punti necessari per ottenere una super licenza di F1 dopo essere arrivato quarto nel campionato FIA di Formula 2 dell'anno scorso e ora non vede l'ora di iniziare il suo nuovo ruolo in Red Bull dal Gran Premio d'Australia.