F1 Monza, Gasly: "Gara pazzesca, non ci credo". Sainz: "Peccato, avrei lottato anche con Hamilton"

GP ITALIA

E' un Pierre Gasly al settimo cielo quello che è riuscito a trionfare nel GP d'Italia conquistando per la prima volta il gradino più alto del podio in F1. Il francese, ormai italiano di adozione, è incredulo per l'impresa portata a termine: "Incredibile, non mi rendo conto di quanto successo. Gara folle, siamo riusciti a sfruttare la bandiera rossa e la macchina è stata molto veloce. Dal mio primo podio dell'anno scorso alla prima vittoria a Monza, fatico a crederci". A Gasly un GP d'Italia pazzesco Getty Images

Getty Images

"Non ho parole, questo team ha fatto tanto per me e io ho dato loro la mia prima vittoria. Non riesco a descrivere l'emozione, è una giornata fantastica" ha proseguito il pilota Alpha Tauri.

Soddisfatto a metà invece Carlos Sainz Jr., vicinissimo alla vittoria fino agli ultimi giri del GP di Monza: "E' stato un gran risultato, ma sono deluso. Sono andato vicinissimo alla vittoria, in una gara normale sarei felice e invece oggi non è così. Siamo riusciti a recuperare con la bandiera rossa, siamo stati velocissimi in questo weekend. Dobbiamo essere fieri di quanto fatto, probabilmente oggi sarei riuscito a chiudere anche dietro ad Hamilton".

Terzo posto per Lance Stroll, che ritorna sul podio a tre anni di distanza: "Era da un po' che non salivo sul podio, una gara folle che ha meritato di vincere Gasly. Sono deluso perché potevo fare di più, ma non avevo aderenza e ho subito tanti sorpassi. Sono contento del terzo posto, oggi la vittoria non era lontana ma questo è un gran risultato. Ripartenza è stata strana, non siamo abituati a questi intervalli e bisogna ritrovare la concentrazione".