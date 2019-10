F1, i piloti in coro: "Nuove regole? Conta poter lottare di più"

"E' presto per dire come sarà la F1. Vogliamo essere più veloci, ma siamo solo all'inizio del cambiamento con le nuove regole". Così Max Verstappen, pilota della Red Bull, commenta la nuove regole dal 2021 presentate a margine del Gran Premio degli Usa, ad Austin. "L'importante è che migliori la battaglia e ci siano più opportunità ai team di centro griglia", ha dichiarato Lance Stroll. Per Lando Norris, una delle rivelazioni di questa stagione con la McLaren, "conta che si possa lottare di più. Questo è l'aspetto chiave. Il look? Cambierei il colore (scherza guadando il modello grigio, ndr), ma voglio divertirmi in pista e godermele di più".