F1 Abu Dhabi: Russell davanti a tutti nella sessione dei rookie, Sainz chiude 7°

GP ABU DHABI

Il britannico porta la sua Mercedes davanti a tutti nella sessione da record dei rookie, la Rossa non va oltre il 7° tempo

F1, un venerdì da rookie ad Abu Dhabi

























È di George Russell il miglior tempo della prima sessione di libere del GP di Abu Dhabi, ultimo appuntamento della stagione di F1. Sul circuito di Yas Marina, in un venerdì ricco di rookie in pista, il britannico chiude la sessione in 1:26.072 precedendo di due decimi l'Aston Martin di Felipe Drugovich e l'Alpha Tauri di Daniel Ricciardo. Carlos Sainz chiude col 7° tempo a sei decimi dalla Mercedes, con la sua SF-23 preceduta dall'Alfa Romeo di Bottas, l'Aston Martin di Stroll e la McLaren di Piastri.

Quella del venerdì di Yas Marina è stata una prima sessione particolare, con un record assoluto con ben 10 rookie in pista. Out grandi nomi come Verstappen, Perez, Leclerc, Hamilton e Alonso, con giovanissimi che hanno preso il loro posto. In Red Bull sono stati Dennis e Hadjar, in Ferrari Shwartzman al posto di Leclerc, O'Ward al posto di Norris in McLaren e Vesti in Mercedes al posto di Hamilton. Ma anche Doohan in Alpine (al posto di Ocon), Bearman in Haas (al posto di Hulkenberg), Drugovich che ha preso il posto di Alonso in Aston Martin, O'Sullivan nella Williams di Albon e Pourchaire al posto di Zhou in Alfa Romeo.

E a prendersi la scena sono stati proprio due giovanissimi, che hanno sorpreso alla guida di una Aston Martin e una Mercedes. Parliamo di Felipe Drugovich e Frederik Vesti, col primo capace di portare la sua AMR23 alle spalle di una super Mercedes di Russell di soli due decimi e davanti di uno rispetto alla Alpha Tauri di Daniel Ricciardo. Per trovare il danese, invece, bisogna scendere fino al 12° tempo della sessione, ma un venerdì brillante per lui che si è mostrato a proprio agio sulla W14 ereditata, seppur per una sola ora, da Lewis Hamilton che in FP2 tornerà alla guida come gli altri big rimasti al box in questa prima sessione.

Tornando ai tempi delle prime libere, alle spalle dei citati Russell, Drugovich e Ricciardo si piazzano l'Alfa Romeo di Bottas, l'Aston Martin di Stroll e la McLaren di Piastri che precedono la Ferrari di Carlos Sainz. Per lo spagnolo "solo" 7° tempo della mattina di Abu Dhabi, con la Rossa che si è concentrata principalmente sul passo gara in avvio di sessione con una strategia di gomme diversa rispetto agli altri in pista. Alle sue spalle il rookie Robert Shwartzman, seguito dalla Alpine di Pierre Gasly e l'Alpha Tauri di Tsunoda che chiude la top 10.

Gli altri rookie, invece, chiudono nelle retrovie: Doohan 13° davanti a Pourchaire, O'Ward, Dennis, Hadjar e O'Sullivan, ultimo tempo per Bearman. Sorprende, seppur con rookie, il posizionamento in cronometrica delle Red Bull, entrambe deludenti con il 16° e 17° tempo in attesa del ritorno in pista di Verstappen e Perez.