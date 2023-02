Aston Martin: "Drugovich al GP del Bahrain, se Stroll non recupera in tempo"

FORMULA 1

La Casa britannica sceglie il campione in carica di Formula 2 per la sempre più probabinile sostituzione del titolare canadese

© Getty Images Dopo averlo impegato nei test della scorsa settimana a Sakhir, Aston Martin conferma Felipe Drugovich al fianco di Fernando Alonso nel GP del Bahrain che questo fine settimana apre il Mondiale di Formula Uno, nell'ipotesi - sempre più vicina alla realtà - che le conseguenze del suo incidente con la bicicletta a Malaga impediscano a Lance Stroll di guidare la sua AMR23-Mercedes a Sakhir. Campione in carica di Formula 2 con il team olandese MP Motorsport, il 22enne pilota di Maringá è stato quindi preferito a Stoffel Vandoorne, l'altro pilota di riserva del team di Aston Martin (e di McLaren, come lo stesso Drugovich), che non ha però mai guidato in pista una wing car di nuova generazione.

Dovesse scendere in pista nel primo GP del Mondiale, Drugovich sarebbe il primo pilota brasiliano a schierarsi al via da poco più di due anni: l'ultimo suo connazionale a farlo era stato infatti Pietro Fittipaldi, impiegato dal Team Haas per sostituire Romain Grosjean nel GP di Sakhir ed in quello di Abu Dhabi in seguito al grave incidente del pilota francese nel GP del Bahrain.