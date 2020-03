XJ, J-Pace e Road Rover, le nuove elettriche in arrivo da Jaguar Land Rover

JAGUAR LAND ROVER

Conosciamo da tempo la Jaguar I-Pace, la prima vettura elettrica di Jaguar Land Rover e che rappresenta una buona fetta delle vendite del costruttore inglese. La supercar presto non sarà più sola, sono infatti in arrivo nuove proposte a batteria. La casa inglese ha infatti la necessità di aumentare la sua flotta elettrica per evitare di sforare i limiti di emissioni previsti dall'UE per le case automobilistiche. Per questo Jaguar ha previsto un investimento di circa un miliardo di sterline per preparare il sito di Castle Bromwich alla produzione.

Già certo l'arrivo della Jaguar XJ, una sedan elettrica il cui design dovrebbe essere svelato entro la fine dell'anno e alla quale seguirà la J-Pace, un mega SUV elettrico che potrebbe riprendere lo stile della stessa XJ. In arrivo un'elettrica anche per il brand Land Rover, nome in codice, per ora, Road Rover.

Tutte queste proposte dovrebbero essere costruite sulla nuova piattaforma modulare MLA (Modular Longitudinal Architecture), un progetto in grado di alloggiare ogni tipo di motorizzazione e abbassare così i costi per un costruttore tradizionale come JLR. Per lo stesso motivo anche la I-Pace in versione aggiornata potrebbe passare alla MLA.

Se così fosse la produzione della I-Pace, ad oggi affidata a Magna Steyr, in Austria, potrebbe rientrare in casa, sempre a Castle Bromwich. Tutte le nuove vetture basate sulla MLA avrebbero una batteria da 90.2 kWh.