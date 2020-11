We Planet, i globi artistici per la sostenibilità

Si chiama “We Planet, 100 globi per un futuro sostenibile” e ha lo scopo di promuovere, attraverso l’arte e la creatività, una cultura della sostenibilità. Il laboratorio è in Centrale a Milano, nei locali di di Grandi Stazioni Retail. È qui che siamo andati ed è qui che sono nati e nasceranno i cento Globi terrestri ecosostenibili decorati e dipinti da artisti, creativi e designer per una mostra pubblica all’aria aperta. Sono in tutt’Italia, da Firenze a Trento, da Milano a Sanremo, da Pisa a Pietrasanta, e noi siamo andati a vederne alcuni.