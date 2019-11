Volkswagen: in streaming la presentazione della ID.3

La Volkswagen in diretta streaming dà inizio alla produzione in serie dell’elettrica ID.3, primo modello della nuova generazione globale di elettriche Volkswagen ad arrivare sul mercato. Il Cancelliere federale tedesco Angela Merkel e il CEO del Gruppo Herbert Diess saranno presenti per vedere la prima vettura uscire dalla linea di produzione nello stabilimento di Zwickau.