Un'app per premiare chi inquina meno

Arriva dalla Finlandia, dalla città di Lathi, 120 mila anime non lontane dalla capitale, e potrebbe essere un esempio per molti. Un'app per cercare di far cambiare le abitudini (molto inquinanti) dei cittadini, impigriti nella routine quotidiana. Come funziona? Ti iscrivi, mettendo i dati personali, familiari e le specifiche dei propri mezzi di trasporto, dopo di che il gps vedrà i tuoi spostamenti e l'app farà il calcolo dell’inquinamento prodotto.

Ogni iscritto a questa “CityCap” ha un tot di km settimanali a disposizione, con relativo “budget” di CO2, e l’incentivo a inquinare di meno (prendendo i mezzi pubblici a basse emissioni o la bici) sta proprio qui: se al termine della settimana inquini meno del budget che hai a disposizione, accumuli crediti che potrai utilizzare in forma di servizi, in palestre, noleggi bici o bar, oppure potrai regalare ad amici o parenti.

Viene ovviamente considerata la residenza e i dati personali, in modo che chi abita in periferia e ha dei bambini da portare a scuola (vengono tenuti in considerazione i giorni di pioggia) abbia a disposizione un budget superiore di chi è in centro. Il tutto per cercare di cambiare le abitudini della piccola città (che ricorda quelle delle nostre…) di utilizzare esclusivamente l’auto di proprietà, per qualunque spostamento.

È un esperimento iniziato da qualche mese, che serve a metterci di fronte al reale inquinamento prodotto dalla nostra quotidianità. Ogni giorno, ogni settimana, sul display del telefono ci sono i grafici del nostro impatto sul pianeta. Ottima idea.