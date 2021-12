Trento: la magia dei mercatini green

A TRENTO

Tra le piazze della città si può scoprire un vero Natale a impatto zero, fra tradizione e sostenibilità.

Le luci sono accese, le case decorate, i regali pronti per essere scartati: ormai è impossibile non lasciarsi travolgere dalla magia di Natale. Le città stupiscono con le loro vetrine e le strade scintillanti, ma a volte per vivere a pieno lo spirito delle feste serve qualcosa di più. Dei luoghi fiabeschi ad esempio, in cui lasciarsi avvolgere da sapori e profumi, ricordi e calore. Dei posti come i mercatini di Natale. Per cercare questa atmosfera siamo stati a Trento, per passeggiare tra le bancarelle di uno dei mercatini natalizi più famosi d'Italia. Un appuntamento diventato ormai una tradizione e che quest'anno accoglie i visitatori con una veste tutta nuova. Qui al Mercatino di Natale il verde non è più solo quello degli alberi, ma colora l'intero evento.

Tra le 62 casette che animano la 27esima edizione le tradizioni si sono intrecciate alla sostenibilità ambientale, regalando un vero Natale a impatto zero. Artigianato e cura verso l'ambiente, raccolta differenzia e zero plastica: questi sono solo alcuni aspetti su cui il Mercatino ha costruito il suo impegno green.

Un impegno rinnovato anche a tavola. Del resto Natale è anche sinonimo di tavole imbandite e tra gli ingredienti non può mancare la sostenibilità. Strudel, vin brulé e tanto altro: nelle casette illuminate si trovano solamente specialità biologiche o a km 0, sia per quando riguarda i prodotti dell’artigianato locale, sia per le specialità enogastronomiche. Un’occasione per far conoscere le piccole e grandi realtà locali e regionali e far apprezzare le eccellenze del territorio. Una vera "isola dei sapori" eco-friendly, dove i cibi sono serviti solo con stoviglie lavabili o compostabili. Un modo per assaporare il Natale senza pesare sull’ambiente.

La stessa attenzione posta anche verso gli acquisti. Decorazioni e altri souvenir sono venduti con shopper realizzate con una carta speciale, così come le brochure: la “carta frutta”, un materiale eco-certificato ottenuto dal riciclo dei contenitori Tetrapak. In questo modo anche lo shopping natalizio potrà essere un po’ più verde.

Il Natale di Trento è stato immaginato per essere amico della natura, con un’organizzazione il più sostenibile possibile. Ad esempio ha ottenuto la certificazione "100% energia pulita", utilizzando solo energia da fonti rinnovabili, proveniente dalle centrali idroelettriche di Dolomiti Energia. Un impatto leggero sull'ambiente consolidato anche invitando i visitatori a raggiungere Trento in treno e a muoversi in città con i mezzi pubblici o optando per bike e car sharing. Insomma, il Mercatino stupisce per la sua magia, ma anche per l'impatto positivo.

Un'occasione diversa per farsi contagiare dall'atmosfera natalizia, per cercare gli ultimi regali in modo eco-friendly e perché no, per trovare sotto l'albero anche un po' di spirito green.