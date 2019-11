Rivoluzione Ford. Arriva la Mustang elettrica.

Mustang. E’ il modello iconico del marchio Ford. La macchina entrata nel mito con Steve McQueen al volante, per le spettacolari sequenze dell’inseguimento nel film Bullit, anno 1968. 51 anni dopo la Ford è pronta per la rivoluzione. Il 18 novembre verrà infatti presentata in anteprima al salone dell’automobile di Los Angeles la Mustang Mach-E, il nuovo SUV elettrico del colosso americano.