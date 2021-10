Plogging: lo sport che aiuta l’ambiente

Aiutare l’ambiente e allo stesso tempo fare sport, entrare in contatto con la natura e tenersi in forma. Chi non vorrebbe conciliare le due cose? Qualcuno ha trasformato questo desiderio in qualcosa di reale e gli ha anche dato un nome: plogging, lo sport ecologico che unisce corsa e raccolta dei rifiuti. Nonostante iniziative simili fossero già state avviate in Italia nel 2015, sulla carta l’idea è dello svedese Erik Ahlström, che nel 2016 decide di combinare ufficialmente fitness ed ecologia. La nuova attività è stata accolta con entusiasmo, tanto che da semplice hobby per il tempo libero si è trasformata in una vera competizione agonistica. Ed è stata proprio l’Italia ad accogliere la prima edizione dei Campionati del Mondo di Plogging, organizzati dall’Associazione Internazionale per la comunicazione ambientale e dalla società cooperativa Erica.