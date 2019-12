Piaggio, anche l'Ape diventa elettrico: ecco la E-City

MITO GREEN

Anche un mito come l'Ape si adegua ai tempi moderni: il gruppo Piaggio ha presentato oggi a New Delhi la nuova Ape E-City, versione full-electric dell’iconico tre-ruote, che rappresenta l’ingresso di Piaggio nel mercato indiano dei veicoli commerciali elettrici. Ape si rinnova dunque per far fronte all’evoluzione delle esigenze di mobilità individuale e commerciale, attraverso soluzioni innovative e allo stesso tempo rispettose dell’ambiente.

Grazie alla tecnologia battery swap, che consente la sostituzione in pochi minuti della batteria scarica con una carica presso stazioni di servizio automatizzate, Ape E-City punta alla mobilità commerciale, in particolare per quanto riguarda gli spostamenti tra i centri urbani in India, e al sempre maggiore interesse verso le fonti di energia alternative. Ape E-City è prodotta nello stabilimento di Baramati, nello stato del Maharashtra.

Il Governo indiano da diversi mesi ha adottato una politica di sostegno alla mobilità elettrica, in particolare per i veicoli a 2 e 3 ruote, conl’avvio di FAME (Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles). FAME è un programma per incentivare l’acquisto di veicoli elettrici o ibridi, attraverso diverse agevolazioni tra cui il taglio della GTS (Goods and Services Tax, il corrispettivo dell’Iva italiana) applicata a tali veicoli, passata dal 12% al 5%.

Nella versione Calessino, dedicata al trasporto di persone, Ape in India è comunemente utilizzata come servizio di taxi nelle aree periferiche delle grandi città, collegandole agli hub del centro metropolitano.