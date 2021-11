Pasta alla spirulina: il cibo del futuro che aiuta a risparmiare acqua  

Siamo quello che mangiamo e quello che mangiamo può cambiare il mondo. Perché per salvare l’ambiente è ormai necessario partire anche dalle piccole abitudini. In questo caso, una forchettata alla volta. Tanto meglio se la pasta è sostenibile. Come quella fatta con l’alga spirulina, un cibo degno di un film di fantascienza. Per assaggiarla, però, non bisogna andare nello spazio, perché a produrla ci pensa una startup pugliese insieme ad un pastificio avanguardista. Un incontro dall’impatto decisamente positivo, avvenuto tra ApuliaKundi e Andriani e il cui obiettivo principale è il risparmio dell’acqua, attraverso un ingegnoso e gustoso recupero. L’acqua usata per la produzione di pasta viene purificata e riutilizzata per coltivare spirulina, ingrediente con cui poi sono realizzati degli spaghetti nutrienti ed ecologici. Un processo che permette di risparmiare acqua e catturare anidride carbonica grazie alle microalghe. La storia della spirulina e di ApuliaKundi nasce più di 10 anni fa e da allora Raffaele Settanni e Danila Chiapperini hanno portato avanti un importante messaggio di sensibilizzazione ambientale: formare consumatori più consapevoli dell’impronta ecologica dei loro cibi.