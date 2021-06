Olimpiade Green: tutto pronto per Tokyo 2020

EDIZIONE SPECIALE

Tokyo 2020 sostenibile: i giochi della 32° Olimpiade saranno i più green di sempre

In epoca moderna, come nell’antichità, per Olimpiade si intende un periodo di tempo della durata di quattro anni al termine del quale si svolgono i giochi. Quella di quest’anno sarà speciale. La pandemia ha solo posticipato la tradizione e quindi eccoci qui, pronti a gustarci Tokyo 2020. Il pubblico ci sarà, qualcosa di impensabile dodici mesi fa. Venerdì 23 luglio cominceranno i giochi della XXXII Olimpiade e saranno i più green di sempre

Il 100% dell’energia sarà prodotta da fonti rinnovabili. La torcia, da sempre il simbolo delle Olimpiadi, sarà in versione green. Realizzata con materiali sostenibili e per il 30% da prodotti riciclati, come gli scarti di alluminio provenienti dagli alloggi temporanei costruiti durante l’emergenza causata dal terremoto del Giappone orientale nel marzo 2011. I podi sono stati creati utilizzando plastica riciclata mentre le medaglie hanno preso vita grazie al riciclo dei rottami di cellulari e di altri dispositivi elettronici. Gli spostamenti degli atleti saranno full electric e anche il villaggio olimpico sarà ecosostenibile: le camere sono dotate di letti costruiti con un materiale simile al cartone e quindi completamente riciclabili al termine delle competizioni. Così come l’Olympic Village Plaza, il cuore pulsante della residenza olimpica, una struttura costruita interamente in legno e che al termine dei giochi verrà smantellata: il legno donato dalle 63 municipalità giapponesi per la sua realizzata sarà restituito così che possa essere riutilizzato per costruire nuove opere sostenibili.