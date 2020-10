Oggi prendo l'auto del Comune

LA NOVITA'

Un innovativo modello di car sharing che prevede l’utilizzo condiviso di veicoli elettrici di ultima generazione tra amministrazione comunale e cittadinanza. E’ il servizio E-Vai PUBLIC, che nasce dalla collaborazione tra la società di car sharing del Gruppo FNM e il Comune di Galbiate, in provincia di Lecco. Un’automobile elettrica messa a disposizione del personale per le attività lavorative e condivisa con la cittadinanza come servizio di car sharing 24/24h.

I cittadini, dopo essersi registrati gratuitamente attraverso il sito www.e-vai.com, possono richiedere l’auto prenotando tramite app, sito web o numero verde 800.77.44.55. Attraverso questi canali è possibile ottenere tutte le informazioni sulle tariffe e le modalità di utilizzo.

Ritiro e riconsegna avverranno presso la postazione di Piazza Martiri della Liberazione n.6, dotata di colonnine di di AEVV Impianti. Questo nuovo E-Vai point si inserisce nel circuito regionale E-Vai e permette quindi di utilizzare, oltre all'auto del Comune, i veicoli del servizio E-Vai Regional Electric, per raggiungere uno degli oltre 120 E-vai Point situati in luoghi strategici (3 aeroporti, 38 stazioni ferroviarie, piazze, ospedali, università ecc) di 73 comuni lombardi.

L’amministrazione comunale raggiunge l’obiettivo di adottare un parco auto sostenibile, abbattendo l’impatto ambientale della propria flotta. Offre al contempo un servizio aggiuntivo alla cittadinanza con la presenza del car sharing in territori non raggiunti da altri operatori del settore. Il cittadino può usufruire della comodità di disporre di un autoveicolo elettrico per le proprie esigenze di mobilità senza assumersi gli oneri della proprietà del mezzo.