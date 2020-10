Nissan Leaf: test drive di due giorni per gli "scettici"

Una prova di due giorni per capire se è vero amore. Nissan decide di abbattere lo scetticismo che ancora circonda la mobilità totalmente elettrica con un test drive di 48 ore prima dell'eventuale acquisto. La full electric con la quale Toyota ha aperto l'era a zero emissioni al mercato di massa, ora strizza l'occhio agli indecisi. L'obiettivo della casa giapponese è quello di allargare ulteriormente l'offerta delle auto elettriche, andare a corteggiare chi vorrebbe ma non sa.