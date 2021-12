Letture green sotto l’albero

CULTURA VERDE

Anche la fantasia può diventare green, per imparare pagina dopo pagina ad aver cura del nostro Pianeta

Le lunghe cene in famiglia, le strade affollate, la corsa ai regali. Il Natale non è mai una vera vacanza. È vero, partire può essere la soluzione, ma quando non è possibile per fortuna si può almeno viaggiare con la fantasia. Immergersi tra le pagine di un libro, lasciarsi guidare dalla magia delle parole: quale modo migliore per rilassarsi durante le vacanze. E se oltre all'immaginazione può guadagnarci anche la sensibilità ambientale tanto meglio. Anche perché è inutile negarlo, le feste non sono sempre green. Anzi, possono trasformarsi in una vera occasione di spreco. Finito il panettone, spesso ci si accorge di aver fatto qualche errore di troppo nei confronti del Pianeta. Per evitare di avere rimorsi prima ancora di Capodanno, il nuovo libro di Marco Armiero potrebbe essere una soluzione.

"L'era degli scarti", propone - per restare in tema - un viaggio nella nostra epoca. Dall'Italia al Ghana, tra fantascienze ed epidemie, un percorso fatto di grande produzione e grande scarto. Una prospettiva interessante per conoscere più a fondo il "Wasteocene", ma anche le soluzioni messe in campo per smantellarlo. Gli atteggiamenti positivi sono infatti la chiave per rendere il mondo davvero migliore. O almeno provarci, leggendo magari qualche consiglio utile. Come quelli di Paola Maugeri, che in "Professione essere umano" invita a spendere qualche minuto al giorno per fermarsi e riflettere sul focus della propria vita. Capire chi si vuole diventare è il primo passo per cambiare la realtà.

Ancora meglio se si inizia fin da subito. Pagina dopo pagina, i giovani lettori possono davvero diventare "Amici della terra", proprio come recita il titolo del libro di Federica Gasbarro, la "Greta Thumberg italiana". Quello proposto dall’autrice è un percorso ideale attraverso le quattro stagioni, con giochi, esercizi e curiosità. Perché conoscere i doni della natura non basta più, bisogna imparare a prendersene cura e farlo sin da piccoli. Il regalo perfetto per salvare il Pianeta una parola alla volta.