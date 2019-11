La auto elettriche più vendute in Italia

Con 1.657 esemplari venduti nei primi mesi del 2019, la Renault Zoe è in testa alla classifica italiana per quanto riguarda le auto a propulsione elettrica. A farle compagnia sul podio la Model 3 della Tesla, a quota 1.164, e la Smart Fortwo EQ, con 1.050 macchine immatricolate. Cifre ancora esigue per un mercato dominato ancora dai motori endotermici, ma il progresso percentuale resta importante e il parco circolante complessivo del full electric sul territorio nazionale è vicino alle 17.000 unità.

L’analisi del mese di settembre racconta invece della Tesla Model 3 in testa alla classifica, seguita dalla Nissan Leaf e dalla Smart Fortwo EQ. Dati che sottolineano comunque un progresso ancora timido se il paragone si estende al resto dell’Europa. La nazione più virtuosa resta la Norvegia che, grazie a rigidissime leggi per la mobilità ecosostenibile, stacca il resto del mondo con il 39,2% del mercato votato all’acquisto di auto elettriche, mentre in Italia la percentuale è ancora di poco superiore allo 0,5% nell’arco dei primi nove mesi e dello 0,9% in riferimento a settembre.