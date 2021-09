L'arte impacchettata (e riciclabile) di Christo

Un tutt’uno con l’ambiente circostante, un oggetto vivo che si muove col vento e con la luce: è questo il nuovo aspetto dell’Arco di Trionfo “impacchettato” a Parigi, opera postuma di Christo, il maestro della Land Art.

L’opera è stata inaugurata il 18 settembre, un regalo alla città e all’artista stesso, scomparso lo scorso anno. Il progetto è infatti la realizzazione di un grande sogno del bulgaro Christo, famoso per intervenire in modo temporaneo sul paesaggio ricoprendo di tessuto sia monumenti che luoghi naturali. L’ultimo intervento sull’ambiente firmato da Christo è stato proprio in Italia, la suggestiva passerella sul lago d’Iseo “The Floating Piers”. Tra i suoi più grandi desideri ancora non realizzati c’era però quello di “imballare” l’iconico monumento francese, sin da quando negli anni sessanta abitava lì vicino. E ora, grazie all’impegno di un nipote, la sua idea ha visto la luce.