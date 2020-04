Ionic Cars: dream car d'epoca... elettriche

RICONVERSIONE GREEN

Si chiama Ionic Cars. Non Iconic Cars, ma Ionic... avete letto bene. L'idea non è nuovissima ma è declinata su auto strepitose, quindi molto rilevante. Così come ci sono meccanici - molti anche in Italia - che trasformano in elettrico vecchie Vespa o qualche macchina, questi ragazzi inglesi mettono mano su auto d'epoca rendendole toalmente silenziose e non inquinanti. Don’t just follow the crowd, let the crowd follow you, questo il loro moto: non seguite la folla, fatevi seguire. Non manca il carisma a questa officina british in guanti bianchi che ha preso una Mercedes 280 SL 'Pagoda' del 1967 e ha tolto il motore originario (che viene messo religiosamente in una teca) sostituendolo con uno full electric.

Parliamo di livelli economici molto impegnativi, è bene specificarlo anche se l'avrete immaginato, già che il giochetto costa il corrispettivo di 180mila euro. Super lusso che si rivede nelle possibili opzioni di personalizzazione extramotore, tra sedili riscaldati, bagagli coordinati, spostamento della guida a sinistra (se si parte da esemplari nati per il mercato Gb) e perfino rivestimenti in pelle vegana per i clienti più attenti all'ambiente.

L'inserimento del pacco batteria e persino dei nuovi quadranti nel cruscotto avviene in modo da preservare l'aspetto originale, in conformità con lo stile della vettura. Inoltre - sottoliena Ionic Cars - il processo è completamente reversibile, in quanto vengono mantenuti tutti i supporti e i fissaggi del motore e il motore originale - dopo essere stato preparato e trattato esteticamente e inserito, come detto, in una teca in Perspex è comunque pronto per essere utilizzato in un secondo momento.

Ionic Cars non fornisce dettagli sulle caratteristiche del sistema elettrico, se non che aggiunge al comportamento del modello d'epoca i vantaggi della frenata rigenerativa (importante elemento per auto che non hanno le capacità di rallentamento dei modelli moderni) e dell'assenza del cambio. Oltre alla Pagoda, tra le mani di Ionic Cars sono passate due altre gemme d'epoca: una Porsche 964 Targa e una Jaguar E-Type. L'autonomia della nuova Mercedes elettrica è di circa 260 km, perfetto per un giro sulla corniche al tramonto.