In Qatar gli hotel di lusso saranno sempre più ecologici e galleggianti

Per il mondo dell’hôtellerie innovazione ed inventiva sono due concetti fondamentali e nel corso degli ultimi anni anche il tema legato all’ecosostenibilità è diventato di grande l’importanza. La novità arriva dal Qatar, con l’idea rivoluzionaria di un hotel di lusso a cinque stelle galleggiante, ma soprattutto ecologico, dove la bellezza del design si unirà al rispetto per l’ambiente: l’Eco-Floating Hotel. Secondo l’Hayry Atak Architectural Design Studio, incaricato della realizzazione del progetto, l’hotel ruoterà infatti su se stesso generando elettricità insieme ad una serie di turbine eoliche, che fungeranno anche da ombrelloni, in grado di ricavare 25kW di energia elettrica da ciascuno dei 55 moduli sfruttando la corrente del vento per il loro funzionamento. La parte centrale della hall a forma di vortice raccoglierà l’acqua piovana che verrà poi utilizzata per irrigare la vegetazione e alimentare la piscina, la spa e il campo da golf, mentre l’acqua del mare e le acque di scarico verranno purificate per essere riutilizzate come fertilizzanti per le aree verdi.

amazingarchitecture.com