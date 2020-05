Il progetto Volkswagen: auto elettriche low cost

Volkswagen sta pensando di lanciare una famiglia di auto elettriche low cost e gli ingegneri sono al lavoro per studiare come rendere il progetto sostenibile. Le auto del progetto saranno basate su una versione altamente modificata della piattaforma MEB della casa automobilistica di Wolfsburg. Adattare l’architettura per le piccole auto urbane in modo efficiente si sta rivelando una sfida a causa della necessità di abbattere i costi rispetto all’ID.3 di un terzo.