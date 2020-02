Hummer ritorna nel 2021: mille cavalli elettrici

E-PLANET

Undici anni dopo, a sorpresa, General Motors ha deciso per il ritorno di Hummer, divisione che produceva SUV e fuoristrada esagerati in tutti e che avevano cessato di essere prodotti nel 2010. Un ritorno, è bene precisarlo, in linea coi tempi visto che il nuovo modello sarò totalmente elettrico pur senza rinunciare alle caratteristiche pompate avevano contraddistinto i vari H1, H2, H3: si parla di 1000 cavalli e coppia massima di oltre 15.5000 Nm per un'accelerazione da 0-96 km/h in appena tre secondi!

A parte un'immagine teaser, in cui si vede il frontale, e una clip andata in onda nello spettacolo dell'intervallo al Super Bowl, non si sa molto di più: niente sulla tipologia di motori elettrici, sulla capacità delle batterie, autonomia e ricarica o prezzo. Appuntamento dunque alla presentazione del 20 maggio, mentre le vendite sono programmate per l'autunno del 2021.