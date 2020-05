Hummer EV: la potenza elettrica

La data tanto attesa doveva essere mercoledì 20 maggio. Giorno della presentazione mondiale del primo Hummer totalmente elettrico. Una svolta epocale. Reveal virtuale per evidenti problemi legati al momento storico. Oggi la notizia di un momentaneo slittamento sulle agende di General Motors (tutto già scritto? Può essere), ma se la presentazione attende una prossima data continua lo sviluppo e l’affinamento di un mezzo che si preannuncia come pazzesco, in vista del debutto commerciale che dovrebbe avvenire nell'autunno del prossimo anno.

Il target è ovviamente di nicchia ma è molta la curiosità di vedere e di “sentire” il primo esemplare full electric dello storico modello di Casa GM. Dopo il nonno H1, seguito da H2 e H3, oggi arriva la versione green, figlia dei tempi, che però non tradirà l’indole di sempre: si parla di 1000 cavalli, di una coppia massima in grado di arrivare fino a 1.560 Nm e di un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3 secondi. Il tuto con un sibilo da caccia in fase di decollo che non vediamo l'ora di sentire.