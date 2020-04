Gli ingegneri Ford al lavoro in smart working sulla Mustang Mach-E

OLTRE IL LOCKDOWN

Anche Ford è tra le casa automobilistiche con progetti in corso costretta a subire gli effetti dell'emergenza coronavirus. In particolare, la protagonista è la Mustang Mach-E, ormai ufficialmente lanciata, ma ancora in fase di sviluppo e test, prima di approdare alla produzione di massa.

Come tutte le case auto, anche Ford ha dovuto ridurre al minimo la forza lavoro, fermando tutte le attività principali e non, compreso lo sviluppo dei nuovi progetti. Così gli ingegneri che erano al lavoro sul software di Mach-E sono finiti a casa, dove però continuano a lavorare in smart working portandosi a casa anche un prototipo della Mustang.

Come racconta Aleyna Kapur, specialista della comunicazione tra software e hardware, una volta completata la modifica al software l'ha caricato in auto, si è messa al volante ed ha eseguito un semplice giro dell'isolato per poi tornare davanti al computer e condividere con tutti i colleghi collegati i reciproci dati e i risultati.