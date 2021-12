Giocare a salvare l’ambiente

REGALI GREEN

Quest’anno anche Babbo Natale sarà più attento alla sostenibilità: ecco alcune proposte per far felici sia i più piccoli che la natura

Giocando si impara, anche a salvaguardare l’ambiente. Legno, bambù e plastica riciclata: i giocattoli ormai non inquinano più, o almeno ci provano. È boom di materie naturali, pratiche di riuso e creatività sostenibile, indizio di una sensibilità ambientale che tra i bambini è sempre più affermata. Del resto, le piazze mondiali lo sanno bene, a voler salvare il Pianeta sono soprattutto i più giovani, dagli scioperi per il clima alle scelte sostenibili a scuola. E allora perché non iniziare fin da subito? Magari con un bel regalo green sotto l’albero.

Sono tanti gli evergreen sempre più “green”. Anche la più classica delle bambole rinnova il suo look, vestendosi di plastica riciclata. Barbie ha lanciato una nuova linea realizzata al 90% con plastica recuperata dai corsi d'acqua e nata per promuovere la salvaguardia degli oceani. Sempre ai mari guarda anche il mitico Super Santos, che per limitare l'inquinamento ha lanciato BioBall, palloni in cui il 50% delle materie di origine fossile è sostituito da materie di origine vegetale. La scelta è nata proprio per limitare la presenza di microplastiche nel Mediterraneo. Restando in tema di grandi classici, anche i mattoncini più famosi del mondo hanno scelto la strada della sostenibilità.

La Lego ha da poco presentato un prototipo ottenuto dal riciclo della plastica Pet. Una vera svolta green per il colosso dei giocattoli, anche se non semplice da attuare. La sfida più grande è infatti trovare un'alternativa green che sia duratura e di alta qualità come quella attuale in plastica. Ma i progressi ci sono e le prospettive sono positive. D’altronde bisogna prendere esempio da Babbo Natale: la sua slitta è da sempre a zero emissioni.