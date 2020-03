FCA: progetti per il futuro

Come tutta l'economia a livello globale, anche le case automobilistiche stanno subendo un duro colpo a causa della pandemia di coronavirus: in molti Paesi la produzione si è già fermata o sta per fermarsi. Ma c'è chi continua a pensare positivo e a fare progetti per agevolare la successiva ripresa, come il gruppo FCA, che ha deciso di sottoscrivere un finanziamento della durata di cinque anni da 300 milioni di euro con la BEI, la Banca Europea per gli investimenti, per sostenere i nuovi progetti della Casa che verranno realizzati da qui al 2021.