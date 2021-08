Extreme E su Mediaset: tappa in Groenlandia, terza gara il 29 agosto

ORARI SU MEDIASET

Nel 2016 Lucas Di Grassi fu il primo pilota a girare sulla calotta polare, con una Formula E ad emissioni zero: l'obiettivo era sensibilizzare l'opinione pubblica sui cambiamenti climatici, nello specifico sullo scioglimento dei ghiacciai. Ora la Groenlandia ospiterà un'altra manifestazione full electric con lo stesso intento: nel prossimo weekend l'Extreme E sarà a Kangerlussuaq, sul ghiacciaio più grande della costa orientale, per la terza tappa del campionato dei Suv elettrici. twitter

La velocità dello scioglimento dei ghiacciai ha raggiunto i 14 chilometri l'anno, 1,6 metri cubi di ghiaccio ogni ora diventano acqua, 12 miliardi di tonnellate di acqua che in un solo giorno finiscono nell'oceano causando l'innalzamento del livello dei mari e tutte le conseguenze del caso.

Come sempre, in Extreme E si intrecciano due aspetti: quello sportivo, con la squadra di Rosberg in vantaggio dopo le tappe in Arabia Saudita e Senegal ma con il team X44 di Lewis Hamilton pronto a dare battaglia, e quello sociale in collaborazione con Unicef per aumentare la consapevolezza nei giovani, puntare i riflettori sul problema e trovare soluzioni.

