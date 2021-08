Extreme E, l'Arctix X Prix in Groenlandia su Mediaset: orari e programmazione

TERZO APPUNTAMENTO

Domenica la gara su Canale 20 e Sportmediaset.it: è il terzo appuntamento dei SUV 4x4 elettrici

Domenica 29 agosto, dalle ore 16.00, in diretta e in esclusiva sul canale “20” sfreccia la terza gara dell’Extreme E, il Campionato del Mondo di rally estremo su SUV elettrici. I bolidi gareggiano nello spettacolare scenario di Kangerlussuaq, in Groenlandia, per l'Arctic X Prix. Una telecronaca ricca di fascino, affidata al giornalista di SportMediaset Ronny Mengo, insieme al tester Giulio Rangheri. Dopo due X Prix al comando della classifica troviamo il team di Rosberg, l’Extreme Racing, con 71 punti. Segue, al secondo posto, l’X44 di Lewis Hamilton, con Sebastien Loeb e Cristina Gutierrez, con 57 punti. Al terzo posto c’è il JBXE di Jenson Button e Mikaela Ahlin-Kottulinsky, con 44 punti. twitter

Come sempre la scelta del luogo non è casuale. La corsa su un luogo ghiacciato - come da obiettivo di Extreme E - nasce per veicolare uno messaggio che contribuisca a un maggior rispetto del Pianeta da parte di tutti. Extreme E, infatti, è un mix unico di spettacolo, avventura e tutela dell’ambiente. Prossima tappa, il 24 ottobre, in Italia, nella magnifica Sardegna.

Extreme E si distingue per essere una corsa fuoristrada nelle zone più impervie del mondo, che utilizza solo SUV elettrici 4X4 a emissioni zero. Il Campionato del Mondo segue una formula a eliminazione: dieci squadre, ognuna con due piloti, uomo e donna, che effettuano un giro a testa, alternandosi nel ruolo di pilota e navigatore. Persino il paddock è inedito: la St. Helena, una ex nave cargo di 105 metri, completamente ristrutturata e dotata di impianti a energia rinnovabili.

LA PROGRAMMAZIONE SU MEDIASET

Dalle 18: Qualifiche 2 su Sportmediaset.it

Domenica 29/8

Dalle 12.00: Semifinali 1 e 2 su Sportmediaset.it

Dalle 16.00: Gara su Canale 20 e Sportmediaset.it