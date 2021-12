Extreme E, il Jurassic X Prix sostiene National Trust per la biodiversità nel Regno Unito

extreme e

L'ultima gara della stagione per consentire l'installazione di misure protettive per evitare l'impatto negativo dei castori sulle comunità

Come ogni appuntamento stagionale, anche l'ultima gara di Extreme E (nel weekend su Canale 20 e Sportmediaset.it) abbina alla competizione sportiva la promozione di un programma di ecosostenibilità. Per il Jurassic X Prix che si svolgerà nel Regno Unito, verrà sostenuto l'ente di beneficenza National Trust che nel Dorset - luogo della gara - ha lavorato con altri sei proprietari terrieri per creare una "super" riserva naturale formata da 8.231 acri.

Nel 2022, il National Trust spera di reintrodurre i castori a Purbeck, nelle zone umide nel cuore del sistema dunale di Studland. Questo è solo uno dei numerosi progetti in tutta la riserva volti a ripristinare i processi ecologici naturali e aiutare questo paesaggio già speciale a diventare ancora più ricco di natura e più resistente alle minacce future come il cambiamento climatico.

Il supporto di Extreme E consentirà al National Trust di installare misure protettive per garantire che i castori non abbiano un impatto negativo su persone, aziende o agricoltori locali e di svolgere programmi di coinvolgimento con la comunità locale.

LA PROGRAMMAZIONE

Sabato 18 dicembre

Dalle ore 11 alle 13: Qualifiche 1 in streaming su Sportmediaset.it

Dalle ore 14 alle 16: Qualifiche 2 in streaming su Sportmediaset.it



Domenica 19 dicembre

Dalle ore 11 alle 12.30: Semifinale in streaming su Sportmediaset.it

Dalle ore 13 alle 15: Gara su Canale 20 e in streaming su Sportmediaset.it