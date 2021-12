Extreme E, Hamilton insegue Rosberg: la programmazione del Jurassic X Prix

EXTREME E

L'ultima tappa del campionato decisiva per assegnare il titolo

Domenica 19 dicembre, in diretta e in esclusiva sul canale “20”, alle ore 13.00, sfreccia l’ultima gara dell’Extreme E, il Campionato del Mondo di rally estremo su SUV elettrici. I bolidi gareggiano per il Jurassic X Prix, nello spettacolare scenario della base militare di Bovington, nel deserto del Dorset, una località a sud dell’Inghilterra. Una telecronaca ricca di fascino, affidata al giornalista di SportMediaset Ronny Mengo, insieme al tester Giulio Rangheri.

Il Jurassic X Prix sarà decisivo per il campionato. Il team Rosberg guida la classifica con 129 punti, ma il team X44 di Lewis Hamilton, con 113 punti, ha ancora chance di vincere il campionato. Dietro Andretti, United Extreme E (93 punti) e JBXE di Jenson Button (92 punti) si daranno battaglia per il podio finale.

Come sempre la scelta del luogo non è casuale e nasce per veicolare un messaggio volto a contribuire a un maggior rispetto del Pianeta da parte di tutti. Extreme E, infatti, è un mix unico di spettacolo, avventura e tutela dell’ambiente. In questo caso, la scelta del luogo è stata fatta per dare conto di quanto la costa sud dell’Inghilterra sia una delle più trafficate per trasporti pesanti, vista la presenza di traghetti e linee che sbarcano ogni giorno sull’Isola. La campagna Race to Zero delle Nazioni Unite, di cui Extreme E è partner, si propone di accelerare il passaggio alla mobilità pulita entro il 2030.

Extreme E si distingue anche per essere una corsa fuoristrada nelle zone più impervie del mondo, che utilizza solo SUV elettrici 4X4 a emissioni zero. Il Campionato del Mondo segue una formula a eliminazione: dieci squadre, ognuna con due piloti, uomo e donna, che effettuano un giro a testa, alternandosi nel ruolo di pilota e navigatore. Persino il paddock è inedito: la St. Helena, una ex nave cargo di 105 metri, completamente ristrutturata e dotata di impianti a energia rinnovabili.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

Sabato 18 dicembre

Dalle ore 11 alle 13: qualifiche 1 in diretta streaming su sportmediaset.it

Dalle ore 14 alle 16: qualifiche 2 in diretta streaming su sportmediaset.it

Domenica 19 dicembre

Dalle ore 11 alle 12.30: semifinale in diretta streaming su sportmediaset.it

Dalle ore 13 alle 15: gara su Canale 20 e in streaming su sportmediaset.it