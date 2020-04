Euref Campus, il ruolo chiave della E-Mobility

Si chiama Euref Campus ed è prima di tutto un quartiere smart, all'interno del quale c'è il più grande centro di stoccaggio energetico di tutta la Germania. L'interazione tra i veicoli elettrici e la rete di distribuzione è il compito fondamentale di questo centro di Berlino, voluto da Audi. Le batterie delle macchine elettriche arrivate a fine vita vengono sfruttate per assorbire i picchi di richiesta di energia o per accumulare l'elettricità prodotta in eccesso, rendendo le auto parte attiva del sistema. Un ruolo che nel prossimo futuro sarà determinante per la diffusione della mobilità elettrica, una rete intelligente alla quale sono collegati centrali elettriche, edifici, industrie, abitazioni, uffici e automobili, con una capacità totale di 1,9 MWh. Se il 10% delle auto che circolano in Germania fosse elettrico, ci sarebbe una capacità complessiva di quasi 200 GWh; inserirla all'interno di una rete intelligente vorrebbe dire sfruttare al massimo le fonti di energia rinnovabile, come il vento e il sole. Il centro di stoccaggio di Berlino copre una superficie di circa 110 mq, è connesso alla rete pubblica a medio voltaggio e attinge 1 MW di potenza, che corrisponde alle necessità di circa 200 auto elettriche. La potenza totale permette di alimentare autonomamente l'intero campus, che misura 5,5 ettari, per poco meno di due ore, in caso di necessità.

Un altro impiego (come si legge sul sito https://modo.volkswagengroup.it/it/lab/e-mobility-una-risorsa-preziosa-per-la-rete-elettrica) prevede il supporto alle stazioni di ricarica rapida (fino a 175 kW) che si trovano nelle immediate vicinanze. L’obiettivo del progetto pilota è dimostrare come un’unità di stoccaggio come quella dell’EUREF Campus possa assorbire i picchi di produzione, evitando l’esclusione delle pale eoliche dalla rete in caso di resa superiore alla capacità di ricezione della rete stessa.