Elettrificati e contenti secondo Toyota

SOSTENIBILITA'

La sostenibilità e un modo di vivere rispettoso dell'ambiente nascono dal singolo, ma non solo. Un cambio di rotta può arrivare anche da (apparentemente) piccoli incentivi firmati da grandi Case. Vedi Toyota che punta sempre più sul progetto WeHybrid ideato per favorire la mobilità elettrica e comportamenti virtuosi al volante delle proprie auto ibride. Come? Con una serie di iniziative. Assicurazione gratuita, crediti green, risparmio energetico ed economico.

Viaggi in elettrico? Non paghi l'assicurazione. La WeHybrid Insurance prevede che i km percorsi con il solo motore elettrico siano gratuiti: nessun costo assicurativo considerando la RCA legata al chilometraggio percorso con il motore termico acceso. Doppio vantaggio: economico e sociale, con un contributo al contenimento di consumi ed emissioni.

WeHybrid Service: dei km in elettrico beneficia anche la manutenzione della macchina, già che molti componenti vengono utilizzate di meno. Da qui Toyota prevede sconti sui tagliandi di fronte al 50 per cento dei km totali percorsi in elettrico, ricordando che a tenere sotto controllo esattamente la modalità di mobilità (termica o elettrica) sarà una app.

WeHybrid Challenge è invece la sfida che permette di accumulare crediti green spendibili in diversi modi: parcheggi, biglietti per i trasporti pubblici, eventi in una delle 5000 coperte dal servizio. Un ecosistema di tecnologia e servizi che sarà ampliato in futuro ed esteso progressivamente a tutti i modelli ibridi del gruppo Toyota.